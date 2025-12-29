В Подольске прошел первый этап серии турниров по стрельбе «Меткий стрелок»

В Подольске в ФСК «Заречье» прошел первый этап серии турниров по стрельбе «Меткий стрелок» сезона 2025–2026 года. Соревнования посвятили Дню Героев Отечества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность проекта Школьной лиги.

В соревнованиях приняли участие более 70 человек из Подольска, Каширы и Ступино. Подольск представляли три клуба.

Основной турнир прошел в классе «Открытый прицел» на дистанции 10 метров. Кроме того, для участников подготовили дополнительный мини-турнир по сборке и разборке автомата Калашникова и соревнования по стрельбе из высокоточного оружия марки «Атаман» для мужчин и женщин.

По результатам всех четырех туров будут определены лучшие стрелки в восьми категориях, которые получат эксклюзивные кубки сезона 2025–2026 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье насчитывается более 500 спортивных объектов.