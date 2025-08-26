В Подольске прошла сдача «Юнармейских нормативов»

В Подольске впервые в стране прошло спортивное мероприятие «Юнармейский норматив». Соревнования провели на территории спортивного комплекса «Труд».

В регионе в этом году построят и реконструируют четыре спортобъекта, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В мероприятии приняли участие свыше 100 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Они продемонстрировали свои навыки в 30 различных заданиях, в том числе в строевой и физической подготовке.

В результате участникам вручили медали в зависимости от показателей. Итоговые результаты пойдут в личный зачет участников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с ребятами из Движения Первых.