В Подольске прошла сдача «Юнармейских нормативов»
Подольск первым в России принял «Юнармейские нормативы»
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске впервые в стране прошло спортивное мероприятие «Юнармейский норматив». Соревнования провели на территории спортивного комплекса «Труд».
В регионе в этом году построят и реконструируют четыре спортобъекта, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В мероприятии приняли участие свыше 100 человек в возрасте от 14 до 17 лет. Они продемонстрировали свои навыки в 30 различных заданиях, в том числе в строевой и физической подготовке.
В результате участникам вручили медали в зависимости от показателей. Итоговые результаты пойдут в личный зачет участников.
Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с ребятами из Движения Первых.