В Подольске проведут проверку газового оборудования

За лето 2025 года в Подольске планируют провести техническое обслуживание газового оборудования, к газу в округе подключены более 100 тыс. квартир. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Это вопрос не только комфорта, но прежде всего безопасности. Радует, что большинство жителей это понимают. Использование газа требует исправного состояния дымоходов и вентиляции — они должны проверяться не реже трех раз в год», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

По его словам, проблема недопуска специалистов Мособлгаза в квартиры остается актуальной. Он подчеркнул, что это может привести к отключению ресурса во всем доме. Глава отметил, что в случае отказа от проверки доступ будет обеспечен через суд. За это гражданам может грозить штраф в размере до 10 тыс. рублей.

В пресс-службе добавили, что в округе проводят разъяснительную работу по этой теме, в том числе в рамках еженедельных встреч с жителями в формате «Управдом».

Отметим, что жители могут выбрать удобную дату техобслуживания через личный кабинет Мособлгаза или своего участкового газовщика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.