В Подольске проведут проверку газового оборудования
Проверку газового оборудования проведут в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Подольск]
За лето 2025 года в Подольске планируют провести техническое обслуживание газового оборудования, к газу в округе подключены более 100 тыс. квартир. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Это вопрос не только комфорта, но прежде всего безопасности. Радует, что большинство жителей это понимают. Использование газа требует исправного состояния дымоходов и вентиляции — они должны проверяться не реже трех раз в год», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.
По его словам, проблема недопуска специалистов Мособлгаза в квартиры остается актуальной. Он подчеркнул, что это может привести к отключению ресурса во всем доме. Глава отметил, что в случае отказа от проверки доступ будет обеспечен через суд. За это гражданам может грозить штраф в размере до 10 тыс. рублей.
В пресс-службе добавили, что в округе проводят разъяснительную работу по этой теме, в том числе в рамках еженедельных встреч с жителями в формате «Управдом».
Отметим, что жители могут выбрать удобную дату техобслуживания через личный кабинет Мособлгаза или своего участкового газовщика.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.