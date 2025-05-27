В Подольске проведут ремонт около 35 км дорог

В Подольске до конца третьего квартала 2025 года планируют провести ремонт около 35 км дорог. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Ознакомиться с адресным перечнем ремонтируемых дорог в городском округе можно на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт пройдет по 37 адресам, 21,2 км из запланированного объема — дороги муниципального значения. Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.