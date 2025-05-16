В Подольске провели благоустройство территории у ДК «Октябрь» после замены труб теплотрассы

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

В Подольске благоустроили более 300 кв. м территории возле ДК «Октябрь» после замены труб теплоснабжения, там также высадили порядка 200 кв. м газона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В ближайшее время, когда взойдет трава, пространство преобразится. При благоприятных условиях первые ростки начинают появляться через пять-семь суток после посева», — сказал представитель подрядной организации Никита Гришин.

Работы на сетях теплоснабжения провели зимой. Председатель комитета комплексного развития инженерной инфраструктуры администрации округа Михаил Кореняк уточнил, что специалисты теплосети проводят плановые ремонтные работы в течение года. Их всегда завершают восстановлением асфальта, дорожной плитки, бордюров и газонов, попавших в зону ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.