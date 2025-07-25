В Подольске провели замену 18 км тепловых сетей

В Подольске провели замену уже 18 км тепловых сетей из 23,7 км запланированных. Таким образом, работы выполнены на 76%, рассказали в администрации округа.

Всего в этом году в Подольске будут модернизированы 32 объекта теплоснабжения, отметили до этого в Министерстве энергетики Московской области.

МУП «Подольская теплосеть» обслуживает сеть протяженностью около 450 км. Уже проведены гидравлические испытания на 60% сетей. Ход всех работ по подготовке инфраструктуры к зиме находится на контроле администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации котельной в Рузе.