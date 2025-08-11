В Подольске рабочие завершат строительство нового корпуса школы

В Подольске завершается строительство новой пристройки к школе № 29 имени Петра Забродина, стройготовность объекта достигла 92%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Подрядчик проводит устройство внутренних инженерных коммуникаций, сборку мебели, ведет фасадные работы и благоустройство территории. В работах задействованы 120 рабочих и четыре единицы техники.

Площадь нового корпуса составит 4 тыс. кв. м, он будет рассчитан на 200 мест. Для школьников обустроят учебные классы, спортзал и большую библиотеку, на прилегающей территории — спортивное ядро, детские игровые площадки, тротуары и проезды. Открыть образовательное учреждение планируют к новому учебному году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.