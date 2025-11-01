В Подольске разработали уникальную технологию производства ядерного топлива нового типа

В Подольске в НИИ НПО «Луч» разработали уникальную технологию производства ядерного топлива нового типа — микротвэлов. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого в Министерстве энергетики Московской области сообщили, что в регионе за восемь месяцев объем переданной электроэнергии в сетях «Мособлэнерго» составил 10,7 млрд киловатт-часов.

Так, в Подольске создали керамические микрокапсулы с урановым сердечником, которые станут основой для будущих энергетических решений в стране. Топливо предназначено для реакторов новейшего поколения — высокотемпературных газоохлаждаемых.

«Разработка ведется в рамках масштабной программы по развитию водородной энергетики. Уже утвержден технический проект реакторной установки, проходят испытания новые материалы, создана опытно-промышленная линия. К 2028 году ожидается переход к серийному производству», — рассказал глава округа Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с учеными ОИЯИ. Многие из них заняты в мегасайнс-проекте NICA.