В Подольске родственницам участников спецоперации рассказали о возможностях трудоустройства

В Подольске прошла встреча женского клуба, в которой приняли участие родственницы участников СВО. Женщинам рассказали о возможностях трудоустройства.

В Подмосковье бойцам СВО и членам их семей оказываются всесторонние меры поддержки. Всего их, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, около 30.

Встреча в Подольске прошла в кадровом центре. Женщинам рассказали, какие возможности переобучения, повышения квалификации и помощи в открытии бизнеса им доступны.

На встрече выступила вдова Героя СВО, кавалера ордена Мужества Дмитрия Зернова Мила Сила. Она исполнила авторскую песню и обратилась к участницам клуба со словами поддержки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковный фельдшер Людмила Болилая стала Героем РФ.