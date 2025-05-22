Андрей Воробьев: фельдшер Ступинской подстанции скорой помощи получила звание Героя Российской Федерации

Фельдшер Ступинской подстанции скорой помощи ефрейтор Людмила Болилая получила звание Героя Российской Федерации. Жительницу Подмосковья наградил президент РФ Владимир Путин. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Людмила стала первой женщиной, удостоенной Золотой звезды за проявленный героизм в зоне специальной военной операции», — отметил глава региона.

Болилая переехала в Подмосковье в 2019 году. Весной 2023-го она отправилась на СВО добровольцев. Ее приписали к мотострелковому полку. Она служит медиком при пункте управления.

В январе текущего года при артиллерийском ударе противника по расположению российских солдат жительница начала помогать раненым и готовить их к эвакуации. Во время очередной атаки она своим телом закрыла одного из военнослужащих и спасла его, получив ранения.

«Сейчас фельдшер в отпуске по болезни, впереди еще одна операция. После восстановления Людмила планирует вернуться на СВО и продолжить службу. Рад знакомству с Людмилой, желаю скорейшего выздоровления!» — добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки доступны бойцам СВО в Подмосковье.