В Подольске с 1 сентября начнут работать 70 молодых учителей

В школах Подольска с 1 сентября начнут работать 70 молодых педагогов. Из них более половины сами окончили местные школы, рассказали в администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого встретился с директорами и учителями подмосковных школ.

«Всего привлекли 80 человек, в том числе по программе «Земский учитель». Они получают такие меры поддержки, как помощь с арендой жилья, дополнительные выплаты», - рассказал глава округа Григорий Артамонов.

Летом в школах провели плановый текущий ремонт, а пять корпусов отремонтировали капитально. Также были построены новая школа на 1,1 тыс. мест в Климовске, пристройка к школе №29 и детсад в ЖК «Каскад Парк».

В новом учебном году школы подключатся к программе «Математические классы Подмосковья». Особое внимание уделят спорту. Еще в 22 школах начнутся занятия по проекту «Самбо в школу».

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с областным правительством готовность образовательных учреждений к учебному году.