В Подольске с начала года газифицировали около 300 домовладений

В Подольске с начала года построили более 4 км газораспределительных сетей и газифицировали около 300 домовладений. Об этом рассказали в администрации округа.

В 11 домовладениях проводилась льготная газификация с использованием региональных мер поддержки. В текущем и следующем месяцах специалисты АО «Мособлгаз» проводят работу в рамках программы социальной газификации в Новом Коледино, Никулино, Малом Толбино, Быковке и Лаговском.

Также в округе строят распределительные сети в СНТ «Коммунальник» и деревне Бородино.

До конца года будут газифицированы еще около 50 домовладений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о состоянии энергетического комплекса в области.