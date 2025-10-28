В Подольске с начала года отремонтировали 12 подъездов

В Подольске с начала года в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» отремонтировали 12 подъездов. Из них семь уже прошли приемку.

В подъездах отремонтировали стены и потолки, установили новые почтовые ящики, оборудовали освещение, привели в порядок напольную плитку, обновили козырьки.

В 10 подъездах ремонтные работы завершатся в течение двух месяцев.

Также в округе с января установили новые лифты в восьми МКД. До 2028 года планируется заменить еще 79 единиц лифтового оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе отремонтируют более 1,8 тыс. подъездов.