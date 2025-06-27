В Подольске с начала года в половине МКД провели техобслуживание газового оборудования

В Подольске с начала текущего года специалисты АО «Мособлгаз» провели техобслуживание газового оборудования в половине многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации округа.

В Подмосковье начал работать бот-консультант Мособлгаз, отметили до этого в Министерстве энергетики Московской области.

В Подольске также провели встречу сотрудников предприятия с жителями. В ее рамках обсудили вопросы безопасности. Специалисты ответили на вопросы жителей об эксплуатации газового оборудования, о порядке действий в случае утечки газа, о заключении договоров на обслуживание.

В округе в программу соцгазификации включили 68 населенных пунктов. За четыре года построили почти 30 км распределительных газопроводов. В ближайшее время планируется построить еще 45 км.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе к газу подключат первые 70 СНТ.