В Подольске школьники приняли участие в фестивале атомных профессий

В Подольске в кадровом центре Подмосковья к 80‑летию российской атомной отрасли провели фестиваль атомных профессий, участниками которого стали около 120 школьников и студентов из Подольска и других городских округов региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.