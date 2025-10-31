В Подольске школьники приняли участие в фестивале атомных профессий
Школьники Подольска приняли участие в фестивале атомных профессий
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
В Подольске в кадровом центре Подмосковья к 80‑летию российской атомной отрасли провели фестиваль атомных профессий, участниками которого стали около 120 школьников и студентов из Подольска и других городских округов региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
На открытии присутствовали заместитель министра социального развития Московской области Лариса Туманова, директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова и руководители предприятий Госкорпорации «Росатом».
Участники мероприятия узнали о передовых технологичных решениях атомной индустрии, предприятиях региона, востребованных профессиях, прошли индивидуальные собеседования с потенциальными работодателями. В регионе функционируют девять крупных организаций Госкорпорации «Росатом», Подольск на фестивале представили две из них — ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и АО «НИИ НПО „ЛУЧ“.
«Не так легко определиться с будущей профессией. Рад, что пришел на мероприятие. Узнал много нового об атомной отрасли, увидел, какие перспективы она открывает», – сказал ученик 10‑го класса лицея № 1 Тимофей Емельянов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.