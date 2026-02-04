В Подольске снесли аварийный жилой дом

В Подольске, на улице Циолковского демонтировали аварийный жилой двухэтажный дом №3 площадью более 670 кв. м, его построили в 1958 году. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

По результатам обследования здание признали аварийным, после чего в рамках областной адресной муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселили собственников 18 жилых помещений. Работы по демонтажу провели в январе 2026 года, теперь территория полностью расчищена от строительного мусора. Администрация городского округа планирует вовлечь освободившийся земельный участок в хозяйственный оборот в целях его комплексного развития.

