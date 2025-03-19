В Подольске снесли заброшенное недостроенное здание в селе Сынково

В Подольске было демонтировано заброшенное недостроенное здание возле Военной улицы в селе Сынково. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь двухэтажного здания составляла 2,5 тыс. кв. м. Объект был частично разрушен и заброшен. Местные жители неоднократно призывали снести постройку и привести прилегающую к нему территорию в надлежащее состояние.

Собственника здания установить не удалось. В результате его признали бесхозяйным и подлежащим демонтажу. Работы по сносу объекта провели в марте. На данный момент территория расчищена от строительного мусора.

В Подольске уже демонтировали, достроили или привели в соответствие 248 недостроев из 343. Работы продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал не снижать темпы расселения аварийных жилых домов в регионе.