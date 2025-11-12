В Подольске собрались руководители школ из 33 регионов России

Съезд директоров школ из 33 регионов России прошел в Подольске на базе гимназии имени Подольских курсантов. Цель мероприятия — познакомиться с современной образовательной инфраструктурой и перенять лучшие управленческие практики.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого открыл форум педагогов Подмосковья и назвал лучшие школы региона.

В рамках визита в Подольск гости осмотрели два корпуса гимназии — инновационный и академический. Также им представили образовательные инициативы и школьные музеи. Кроме того, участники обсудили организацию среднего общего образования с применением индивидуальных учебных планов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев осмотрел школу № 8 в Химках, где провели капремонт.