В Подольске соревнования по художественной гимнастике собрали более 500 спортсменок из 21 региона

В подольском Универсальном спортивном центре «Юность» прошли масштабные межрегиональные соревнования по художественной гимнастике. В турнире приняли участие более 500 юных спортсменок из 21 региона России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность проекта Школьной лиги.

Особое значение мероприятие имело для гимнасток из приграничных территорий, получивших возможность в безопасных условиях выполнить нормативы на присвоение первого спортивного разряда и звания кандидата в мастера спорта.

Инициатива проведения турнира в Подольске поступила от Федерации художественной гимнастики Брянской области. Ее поддержали глава округа Григорий Артамонов и Министерство спорта России.

Среди участниц были представительницы Брянской, Белгородской, Курской областей и других регионов, начиная с 2014 года рождения. Спортсменки выступали в индивидуальной и групповой программах с использованием обруча, мяча, булав и ленты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье насчитывается более 500 спортивных объектов.