В Подольске стартовал демонтаж в рамках капремонта школы

В Подольске на проспекте Юных Ленинцев, дом № 90, начался капитальный ремонт корпуса школы № 22, подрядчик ведет демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Строителям предстоит провести ремонт кровли, обновить фасад и входную группу, заменить системы отопления, вентиляции, канализации, провести внутренние ремонтные работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.