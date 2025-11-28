В Подольске стартовал капремонт дошкольного отделения школы № 33. На объекте ведутся подготовительные и демонтажные работы, сообщили в администрации округа.

До этого в Министерстве строительного комплекса Московской области сообщалось о капремонте дошкольного отделения гимназии «Логос» в Дмитрове.

Здание в Подольске было построено в 1975 году. Его площадь составляет более 1,8 тыс. кв. м.

Здесь обновят кровлю и водосточную систему, модернизируют инженерные сети и пищеблок, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Завершить капремонт и открыть обновленное дошкольное отделение планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Химки проверил работу школы № 8, в которой ранее завершился капитальный ремонт.