В Подольске стартовал патриотический автопробег «Дорогами Победы»

Участники патриотического автопробега «Дорогами Победы» стартовали из Подольска, акцию провели от памятника Подольским курсантам колонной из 20 машин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках мероприятия в муниципалитете также прошел торжественный митинг, посвященный Году защитника Отечества и юбилею Великой Победы. Участники вместе с волонтерами и юнармейцами почтили память павших бойцов минутой молчания и возложили цветы и венки к памятнику курсантам, защищавшим Москву в 1941 году. Акцию завершат в Волоколамском округе у мемориала «Героям-панфиловцам».

В пресс-службе уточнили, что областная общественная организация инвалидов «Колесница» проводит автопробег третий год подряд. В нем принимают участие инвалиды-колясочники, в том числе инвалиды, получившие ранения в ходе специальной военной операции, спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты региона, депутаты. Они передвигаются на автомобилях с ручным управлением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.