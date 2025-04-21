В Подольске стартовали работы по замене подземных коммуникаций в лесопарке «Березки»

Работы по замене подземных коммуникаций стартовали в лесопарке «Березки» в Подольске. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Так, работы ведутся на участке от улицы Чехова до улицы Гайдара. Обновить инженерную инфраструктуру здесь планируется за два месяца. При этом благоустройство территории продолжится.

Сейчас модернизация теплосетей в Подольске идет с опережением графика. До конца года осталось обновить 11,9 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по реализации в области масштабной программы по модернизации коммунальных систем.