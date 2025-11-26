В Подольске стартовали соревнования школьной лиги по настольному теннису

В подольском ДК «Октябрь» дали старт предварительному этапу соревнований по настольному теннису в рамках школьной лиги. Эта спортивная дисциплина впервые включена в программу лиги в текущем году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность проекта школьной лиги.

На первом этапе за победу борются команды групп А и Б, каждая из которых представлена тремя спортсменами. Общее количество команд в этих группах составляет семь. Согласно календарю соревнований, игры групп В и Г запланированы на декабрь, а решающие матчи плей-офф и финальные встречи состоятся 30 января следующего года.

В ближайшие дни юных спортсменов ждут состязания по баскетболу и шахматный турнир.

