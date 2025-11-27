В Подольске строители наполовину завершили фасадные работы в школе

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Пристройка будет представлять собой комплекс из трех корпусов площадью 8,3 тыс. кв. м. Стеклянный переход на уровне второго этажа свяжет новый корпус с существующим зданием. В первом блоке разместят библиотеку с читальным залом и IT-зоной, актовый зал, столовую, пищеблок, во втором – учебные кабинеты средней и старшей школы, в третьем блоке – спортзал, комплекс учебных мастерских, классы для занятий по кулинарии. Это позволит увеличить вместимость школы до 1,08 тыс. человек. Открыть школу планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.