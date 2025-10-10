В Подольске строители почти завершили демонтажные работы в здании детского сада

На улице Кирова, 53а, в Подольске продолжается капитальный ремонт детского сада при средней школе № 12, строители завершают демонтажные работы и готовятся к общестроительным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и национального проекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

Площадь дошкольного отделения составляет более 1,9 тыс. кв. м. В нем заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, покрасят стены, выполнят заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы, проведут фасадные, кровельные и другие работы.

