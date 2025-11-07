В Подольске студентам Технико-экономического колледжа рассказали о возможностях самореализации, актуальных движениях и инициативах. В мероприятии приняли участие около 40 ребят.

В 2025 году более 25 тыс. молодых людей из Подмосковья стали участниками более 150 различных мероприятий, подготовленных ко Дню народного единства, сообщили до этого в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Встречу в Подольске провели специалисты по работе с молодежью, активисты общественной организации «Подольский союз молодежи» и члены студенческого совета колледжа.

«Это шанс найти единомышленников, прокачать навыки командной работы и лидерства, реализовать собственные идеи», — отметил специалист по работе с молодежью и координатор «Подольского союза молодежи» Дмитрий Лебедев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды волонтерам региона.