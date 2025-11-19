В Подольске студенты колледжа «Знание» познакомились с молодежными проектами округа

В Подольске студенты гуманитарно-технического колледжа «Знание» познакомились с молодежными проектами округа. Встречу с учащимися провел координатор «Подольского союза молодежи».

В Подмосковье выросло число заявок на обучение в колледжах, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках встречи в Подольске ребятам рассказали об экологическом движении, патриотической и спортивной деятельности, волонтерстве и творческих проектах. Также их пригласили посетить ближайшие собрания «Подольского союза молодежи» и присоединиться к организации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с участниками регионального отделения «Движения Первых».