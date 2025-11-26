В Подольске студенты провели балетный мастер-класс для детей из зоны СВО

В подольском детско-юношеском центре «Мечта» состоялась благотворительная акция «Пуанты надежды» для детей, прибывших из зоны проведения специальной военной операции.

Мероприятие в Подольске организовали студенты Московской государственной академии хореографии. Они выступили с творческими номерами, вручили детям подарки и провели для них серию мастер-классов.

Так, дети освоили создание аппликаций с изображением балерины и Щелкунчика, изучили специализированный балетный реквизит. Также им показали, как артисты готовятся к выступлениям, объяснили технику работы с пуантами и предоставили возможность примерить профессиональную балетную обувь.

Студенты привезли детям сладости и комплекты зимних аксессуаров. Особенным подарком для центра «Мечта» стали профессиональные пуанты с памятной гравировкой.

