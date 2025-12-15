В Подольске творческие коллективы ДК «Октябрь» представили зрителям балет-феерию «Фея кукол»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о выставках, которые пройдут в музеях региона зимой.

Оригинальная постановка «Фея кукол» была создана в 1903 году братьями Легатами на музыку австрийского композитора Йозефа Байера. В адаптации ДК «Октябрь» действие перенесено в уездный город Подольск, где в празднично украшенном магазине игрушек богатый господин приобретает для своих детей куклу — Фею кукол. Ночью, по волшебству, все игрушки оживают: Фея приглашает их на прощальный бал, после чего начинаются танцы и торжественное шествие кукольных персонажей. С рассветом магия исчезает и куклы возвращаются на свои места.

Балетмейстером-постановщиком спектакля выступила Юлия Коротаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей на зимние катки, которые заработали в парках региона.