В Подольске участникам «Активного долголетия» рассказали о способах экономии воды

В Подольске представители МУП «Водоканал» провели занятие для участников проекта «Активное долголетие». В его рамках специалисты рассказали, как рационально использовать, экономить и очищать воду.

«Очень важно грамотно и понятно донести информацию для людей почтенного возраста о важности экономии воды, необходимости установки и правильного использования приборов учета, а также о соблюдении норм пользования канализацией для предотвращения засоров», - отметила начальник службы сбыта МУП «Водоканал» Ирина Ястребова.

С участниками встречи обсудили вопросы процесса подъема, очистки и подачи воды, а также начислений, оплаты и расчетов за ЖКУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе к проекту «Активное долголетие» присоединились 500 тыс. жителей.