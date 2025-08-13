В Подольске участникам «Активного долголетия» рассказали о способах экономии воды
В Подольске «Водоканал» провел занятие для участников «Активного долголетия»
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске представители МУП «Водоканал» провели занятие для участников проекта «Активное долголетие». В его рамках специалисты рассказали, как рационально использовать, экономить и очищать воду.
«Очень важно грамотно и понятно донести информацию для людей почтенного возраста о важности экономии воды, необходимости установки и правильного использования приборов учета, а также о соблюдении норм пользования канализацией для предотвращения засоров», - отметила начальник службы сбыта МУП «Водоканал» Ирина Ястребова.
С участниками встречи обсудили вопросы процесса подъема, очистки и подачи воды, а также начислений, оплаты и расчетов за ЖКУ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе к проекту «Активное долголетие» присоединились 500 тыс. жителей.