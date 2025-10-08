В Подольске участникам «Активного долголетия» рассказали об уходе за домашними животными
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске участникам проекта «Активное долголетие» рассказали об уходе за домашними питомцами, а также о распространенных мифах о кошках и собаках.
Занятие под названием «Удивительный мир домашних животных» провела специалист программы «Юна-класс» в Доме культуры имени Лепсе.
Пенсионеры узнали о мифах о кошках и собаках, особенностях их поведения и способах создания комфортных условий содержания питомцев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации проекта «Активное долголетие».