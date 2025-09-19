В Подольске участникам программы «Активное долголетие» рассказали о пользе спортивной ходьбы
Подольским долголетам рассказали, как укрепить здоровье с помощью ходьбы
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске участникам проекта «Активное долголетие» рассказали о пользе ходьбы. Занятие прошло в территориальном отделении клуба по микрорайону Львовский.
Занятие провели инструкторы физкультурно-спортивного комплекса «Ирида» Вадим Злобин и Евдокия Короткова. Они рассказали пенсионерам, чем полезна спортивная ходьба, и показали упражнения для разминки ног.
«Занятия спортивной ходьбой укрепляют мышцы тела и сердечно-сосудистую систему, а также помогают помогают контролировать вес», — рассказал Злобин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул значимость развития программы «Активное долголетие» в регионе.