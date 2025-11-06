В Подольске участники СВО посетили с экскурсией местный завод

В Подольске участники специальной военной операции и члены их семей посетили с экскурсией завод «ЗиО-Здоровье». Ее провели в рамках проекта «Промышленный туризм».

В экскурсии приняли участие военнослужащие, их жены и матери, а также руководитель комитета семей воинов Отечества по городскому округу и представитель фонда «Защитники Отечества».

ЗАО «ЗиО-Здоровье» — это фармацевтическое предприятие, которое производит около 2,2 млрд таблеток и капсул год. В рамках экскурсии гости ознакомились со всеми производственными процессами и узнали о возможностях трудоустройства.

«Порадовало, что производство полностью автоматизировано — это говорит о серьезном подходе к качеству продукции. К тому же, я узнал, что здесь не только хорошее оборудование, но и отличные условия труда — достойная зарплата, дружный коллектив. Предприятие смело можно рассматривать как потенциальное место работы», — поделился участник СВО Руслан Ашурбеков.

