В Подольске участнику СВО передали детектор дронов
Детектор дронов передали власти Подольска бойцу СВО
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске представители муниципальной администрации передали участнику специальной военной операции устройство, которое помогает отслеживать дроны.
Технику передали бойцу с позывным Пумба. Оборудование вручили матери бойца Светлане. Впоследствии его передадут на Херсонское направление.
«С начала специальной военной операции администрация округа нам всегда помогает. Для бригады, где воюет мой сын, передавали и рации, и приборы ночного видения, и дрон, и противодронные системы, а сегодня — детектор дронов», — сказала жительница.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о падении беспилотника в Ивантеевке.