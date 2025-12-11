В Подольске в 2025 году четырем молодым семьям вручили сертификаты на покупку жилья. Об этом рассказал глава городского округа Григорий Артамонов. Он отметил, что в следующем году планируется предоставить столько же сертификатов.

Летом и в период каникул в округе обеспечили качественный отдых и оздоровление для сотен детей. В муниципальных центрах и на Черном море отдохнули и дети участников специальной военной операции.

Основная деятельность с молодежью ведется на базе Молодежного центра «Территория будущего». За год было проведено более 600 мероприятий по патриотическому воспитанию, профориентации и развитию талантов. Также с начала года провели 11 тематических слетов.

За год из Волонтерского центра на улице Ульяновых на передовую было отправлено более 25 тонн гуманитарного груза. Также здесь отработали более 1 тыс. персональных заявок от семей мобилизованных.

В целом в округе проживают более 88 тыс. представителей молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил госнаграды добровольцам подразделения БАРС.