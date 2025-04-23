В Подольске в 2025 году откроют девять новых и отремонтированных школ и детсадов

В Подольске в 2025 году введут в работу девять новых и капитально отремонтированных образовательных учреждений. Об этом рассказали в администрации округа.

Так, уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1,1 тыс. мест в Климовске. В ней обустроили начальное и основное отделения, столовую, актовый зал и другие необходимые помещения.

На треть построен учебный корпус на 200 мест к школе № 29 имени П. И. Забродина. Здесь обустроят спортивное ядро с футбольным полем, обновят парковку и тротуар.

Капитально ремонтируют пять объектов: академический корпус гимназии имени Подольских курсантов, второй корпус лицея № 5, второй корпус школы № 20, а также дошкольные отделения школы №19 и школы № 24.

Еще два проекта реализуются за счет инвесторов. Это школа на 500 мест в ЖК «Новая Щербинка» и детсад на 160 мест в ЖК «Каскад Парк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил держать на контроле ход капремонта в школах.