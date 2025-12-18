В Подольске в дар музею «Подолье» передали трофейный беспилотник-разведчик
Трофейный беспилотник-разведчик передали в музей Подольска
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Трофейный беспилотник-разведчик передали в дар музею «Подолье» в Подольске. Торжественная церемония передачи прошла в Подольском выставочном зале.
Заместитель главы округа, исполнительный секретарь Подольского отделения партии «Единая Россия» Ольга Шашкова передала в музейный фонд военный трофей бойца специальной военной операции из Подольска с позывным Режиссер.
Шашкова отметила, что по поручению главы округа Григория Артамонова память о подвигах подольских военнослужащих в зоне СВО будет увековечена с помощью информационного пилона.
После торжественной части гости ознакомились с новым экспонатом «Военной комнаты» Подольского выставочного зала и с ее постоянной экспозицией.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе оказывают помощь участникам СВО и их близким.