В Подольске в дар музею «Подолье» передали трофейный беспилотник-разведчик

Трофейный беспилотник-разведчик передали в дар музею «Подолье» в Подольске. Торжественная церемония передачи прошла в Подольском выставочном зале.

Заместитель главы округа, исполнительный секретарь Подольского отделения партии «Единая Россия» Ольга Шашкова передала в музейный фонд военный трофей бойца специальной военной операции из Подольска с позывным Режиссер.

Шашкова отметила, что по поручению главы округа Григория Артамонова память о подвигах подольских военнослужащих в зоне СВО будет увековечена с помощью информационного пилона.

После торжественной части гости ознакомились с новым экспонатом «Военной комнаты» Подольского выставочного зала и с ее постоянной экспозицией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе оказывают помощь участникам СВО и их близким.