В Подольске в ходе модернизации системы ЖКХ обновили инженерные коммуникации еще в двух МКД

В Подольске в ходе модернизации системы ЖКХ обновили инженерные коммуникации еще в двух многоквартирных домах. Работы провели в микрорайоне Климовск.

В этом году в Подмосковье отремонтируют более 1,8 тыс. подъездов, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, работы в Климовске провели в доме № 10/29 на улице Рощинской и в доме № 5 на Октябрьской площади.

В первом здании приводят в порядок кровлю, инженерные коммуникации и подвалы. Работы на кровле завершатся до конца следующей недели. Во втором доме уже полностью обновили крышу и капитально ремонтируют системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Замену центрального отопления провели на 90%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в онлайн-собраниях собственников МКД участвуют 1,6 млн жителей Подмосковья.