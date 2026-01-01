В Подольске водитель автобуса отметил юбилей выхода на маршрут в костюме Деда Мороза

В Подольске водитель автобуса маршрута АО «Мострансавто» № 520 Сергей Оболок отметил юбилей выхода на маршрут в костюме Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый декабрь водитель готовит два костюма: короткий — для работы за рулем и длинный для прогулок вечером. Это перевоплощение в Деда Мороза стало для него уже десятым.

Вместе с супругой, которая надевает костюм Снегурочки, Оболок выходит на улицы у дома и поздравляет прохожих.

«Одна из самых запоминающихся историй произошла, когда мы в новогодних костюмах проходили между домами в Кузнечиках. С балкона нас заметил житель, который тут же выбежал на улицу – как был в домашней одежде и в тапочках на босу ногу. Он очень хотел, чтобы Дед Мороз и Снегурочка зашли к нему в гости и поздравили всю семью: жену, детей и даже любимую тещу. Конечно же, мы согласились!» - рассказал Оболок.

