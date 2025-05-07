В Подольске водителям раздали более 100 георгиевских лент и памятных значков

В преддверии 9 Мая водителям Подольска раздали георгиевские ленты

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Фото: [t.me/podolskadm]

В Подольске в преддверии Дня Победы прошла акция «Георгиевская ленточка». В ее рамках инспекторы ГАИ и ВАИ раздавали автовладельцам и пешеходам значки и георгиевские ленты.

В общей сложности раздали более 100 лент. Также юным пассажирам вручили браслеты со световозвращающими элементами и тематические памятки.

В рамках акции правоохранители напомнили всем участникам дорожного движения о правилах безопасности.

Ранее сообщалось, что в Подольске в День Победы пройдут концерт, выставка военной техники и мастер-классы.

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