В Подольске водителям раздали более 100 георгиевских лент и памятных значков

В Подольске в преддверии Дня Победы прошла акция «Георгиевская ленточка». В ее рамках инспекторы ГАИ и ВАИ раздавали автовладельцам и пешеходам значки и георгиевские ленты.

В общей сложности раздали более 100 лент. Также юным пассажирам вручили браслеты со световозвращающими элементами и тематические памятки.

В рамках акции правоохранители напомнили всем участникам дорожного движения о правилах безопасности.

Ранее сообщалось, что в Подольске в День Победы пройдут концерт, выставка военной техники и мастер-классы.