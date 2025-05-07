В Подольске водителям раздали более 100 георгиевских лент и памятных значков
В преддверии 9 Мая водителям Подольска раздали георгиевские ленты
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске в преддверии Дня Победы прошла акция «Георгиевская ленточка». В ее рамках инспекторы ГАИ и ВАИ раздавали автовладельцам и пешеходам значки и георгиевские ленты.
В общей сложности раздали более 100 лент. Также юным пассажирам вручили браслеты со световозвращающими элементами и тематические памятки.
В рамках акции правоохранители напомнили всем участникам дорожного движения о правилах безопасности.
Ранее сообщалось, что в Подольске в День Победы пройдут концерт, выставка военной техники и мастер-классы.