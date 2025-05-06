В Подольске в День Победы пройдут концерт, выставка военной техники и мастер-классы
Выставку военной техники и мастер-классы проведут в парке Талалихина 9 Мая
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске в парке имени Виктора Талалихина в День Победы проведут концерт, выставку военной техники, мастер-классы и патриотические акции.
Празднование 9 Мая начнется с акции «Георгиевская ленточка» и праздничного концерта. Также проведут мастер-класс по военной подготовке и детский мастер-класс «Голубь мира».
Кроме того, состоятся интерактивная программа «Весна Победы» и танцевальный вечер «Мелодии военных лет».
В течение дня будут работать тематическая фотозона, полевая кухня, фотовыставка «Герои Отечества», полевая почта «Письмо бойцам», ярмарка народных промыслов.
Ранее сообщалось, что в Подольске улицы украсили ко Дню Победы. Флагами и арт-объектами оформили более 20 локаций.