В Подольске в День Победы пройдут концерт, выставка военной техники и мастер-классы

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина в День Победы проведут концерт, выставку военной техники, мастер-классы и патриотические акции.

Празднование 9 Мая начнется с акции «Георгиевская ленточка» и праздничного концерта. Также проведут мастер-класс по военной подготовке и детский мастер-класс «Голубь мира».

Кроме того, состоятся интерактивная программа «Весна Победы» и танцевальный вечер «Мелодии военных лет».

В течение дня будут работать тематическая фотозона, полевая кухня, фотовыставка «Герои Отечества», полевая почта «Письмо бойцам», ярмарка народных промыслов.

Ранее сообщалось, что в Подольске улицы украсили ко Дню Победы. Флагами и арт-объектами оформили более 20 локаций.