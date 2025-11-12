В Подольске волонтерам выделили помещение для приготовления еды участникам СВО
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске при поддержке главы округа Григория Артамонова волонтерам «Ангелов фронта» выделили помещение для приготовления еды для участников специальной военной операции.
Новая кухня расположена на площадке Молодежного центра «Территория будущего» в микрорайоне Силикатная.
Волонтеры готовят для бойцов сухие пайки и передают их с гуманитарной помощью.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС.