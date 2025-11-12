В Подольске волонтерам выделили помещение для приготовления еды участникам СВО

Власти Подольска выделили волонтерам помещение для приготовления еды бойцам СВО

Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]

В Подольске при поддержке главы округа Григория Артамонова волонтерам «Ангелов фронта» выделили помещение для приготовления еды для участников специальной военной операции.

Новая кухня расположена на площадке Молодежного центра «Территория будущего» в микрорайоне Силикатная.

Волонтеры готовят для бойцов сухие пайки и передают их с гуманитарной помощью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС.

