В Подольске возведут новый учебный блок школы

На улице Народная в Подольске продолжается строительство нового учебного блока школы №16, рассчитанного на 580 учеников, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Начальник участка Сергей Иваненко уточнил, что строители проводят работы по облицовке фасадов белым керамогранитом. Площадь пристройки, состоящей из трех корпусов, составит 8,3 тыс. кв. м, его свяжут с существующим зданием стеклянным переходом.

В первом блоке появятся библиотека с читальным залом и IT зоной, актовый зал, столовая, пищеблок, во втором – учебные кабинеты средней и старшей школы, административные и вспомогательные помещения, в третьем – спортзал, комплекс учебных мастерских, классы для занятий по кулинарии. На прилегающей территории разместят игровые площадки, теневые навесы и детские тренажеры. Открыть учреждение планируют 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.