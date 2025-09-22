В Подольске возвели новостройку в ЖК «Новая Щербинка»

В новый корпус смогут переехать 273 семьи, его общая площадь превысила 11, 4 тыс. кв. м. В доме разместили квартиры различной планировки — от студий до трехкомнатных. На прилегающей территории появились площадки для игр и отдыха. На территории комплекса есть школа на 500 мест, два детских сада в общей сложности на 320 мест, два наземных паркинга суммарно на 900 машино-мест, прогулочные дорожки и места для отдыха, велодорожки, амбулатория для жителей и торгово-офисный центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.