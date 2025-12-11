В Подольске вручили награды матерям и женам военнослужащих, погибших на СВО
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске вручили награды матерям и женам участников специальной военной операции, которые погибли при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации округа.
Награды вручили начальник управления безопасности администрации Андрей Крючков и военный комиссар Вадим Мокляк.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно были награждены орденами Мужества сержант Юрий Окунев, рядовой Игорь Бобров и ефрейтор Даниил Сдвижков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в церемонии передачи «Золотой Звезды» Героя РФ семье погибшего бойца СВО.