В Подольске вручили награды работникам скорой помощи

В Подольске в рамках профессионального праздника вручили награды работникам скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Так, врач Анатолий Буравкин и заведующий подстанцией Сергей Мохнюк получили медали «За безупречную службу» первой степени, а старший врач Анна Жарбуа — медаль второй степени.

Фельдшеры Сергей Тюрин, Юрий Романцев и Иван Селиванов, а также водитель Алексей Артемов получили медали «За многолетний труд» третьей и четвертой степени.

Кроме того, были вручены почетные грамоты администрации Подольска, грамоты и благодарственные письма муниципального Совета депутатов, медали «За плодотворный труд».

Ранее в областном Минздраве рассказали, что скорая помощь Подмосковья с начала этого года обслужила свыше 870 тыс. вызовов.