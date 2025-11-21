В Подольске вручили награды в честь Дня работника налоговых органов
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске в честь Дня работника налоговых органов вручили награды сотрудникам межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Подмосковью. Специалистов поздравил глава округа Григорий Артамонов.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды отличившимся судебным приставам региона.
В Подольске награды и грамоты получили около 60 сотрудников налоговой службы. Глава вручил награды и грамоты девяти отличившимся, в том числе медаль «За безупречную службу» I степени.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников МВД.