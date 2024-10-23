В Подольске вынесли приговор мошенникам, похитившим у пенсионеров 1,2 млн рублей

В Подольске был вынесен приговор мужчине и женщине, которые похитили у пожилых граждан более 1,2 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники находили на улицах города пожилых людей и предлагали доставить им на дом продукты. Проникая в квартиры пенсионеров под предлогом доставки, они выявляли места, где хранились накопления потерпевших. Затем один из мошенников отвлекал внимание, а второй похищал деньги.

Мужчину приговорили к пяти годам, женщину — к пяти годам и одному месяцу колонии. Также их обязали возместить причиненный потерпевшим ущерб.