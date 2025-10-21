В Подольске вынесли приговор по делу о краже табачных изделий на 850 тыс. рублей

Подольский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, укравшего табачные изделия и деньги у предпринимателя, его признали виновным по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, ночью 25 апреля 2025 года подсудимый вместе с соучастниками проникли в помещение торгового павильона «Табакъ» в Подольске. Там они сорвали камеры видеонаблюдения и похитили табачную продукцию на общую сумму свыше 850 тыс. рублей и более 4 тыс. рублей из кассового аппарата.

После этого обвиняемый вышел на улицу, чтобы избавиться от перчаток и бахил, чем привлек внимание мимо проезжающих сотрудников патрульно-постовой службы. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции в связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, его соучастники смогли скрыться.

На следующий день директор магазина подал заявление о хищении товара, после чего была установлена причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Его приговорили к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил гражданский иск индивидуального предпринимателя о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.